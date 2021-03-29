Стали известны все участники футбольного турнира в рамках Олимпийских игр в Токио

Короткая ссылка
Сборная Гондураса обыграла национальную команду США в полуфинальном матче отборочного турнира летних Олимпийских игр в зоне Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).
Стали известны все участники футбольного турнира в рамках Олимпийских игр в Токио
  • Reuters

Встреча проходила в Гвадалахаре и завершилась со счётом 2:1.

В другой полуфинальной игре национальная команда Мексики обыграла сборную Канады со счётом 2:0.

Таким образом, стали известны все участники футбольного турнира в рамках Олимпийских игр в Токио: Япония, Франция, Германия, Румыния, Испания, Новая Зеландия, Египет, Кот-д'Ивуар, ЮАР, Австралия, Саудовская Аравия, Южная Корея, Аргентина, Бразилия, Гондурас и Мексика.

Жеребьёвка турнира состоится 21 апреля в штаб-квартире Международной федерации футбола (ФИФА).

Летние Олимпийские игры пройдут с 21 июля по 7 августа 2021 года в Токио.

Ранее сообщалось, что бразильский бобслеист, выступавший на Олимпиаде в Сочи, погиб в ДТП.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить