Сборная Гондураса обыграла национальную команду США в полуфинальном матче отборочного турнира летних Олимпийских игр в зоне Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

Встреча проходила в Гвадалахаре и завершилась со счётом 2:1.

В другой полуфинальной игре национальная команда Мексики обыграла сборную Канады со счётом 2:0.

Таким образом, стали известны все участники футбольного турнира в рамках Олимпийских игр в Токио: Япония, Франция, Германия, Румыния, Испания, Новая Зеландия, Египет, Кот-д'Ивуар, ЮАР, Австралия, Саудовская Аравия, Южная Корея, Аргентина, Бразилия, Гондурас и Мексика.

Жеребьёвка турнира состоится 21 апреля в штаб-квартире Международной федерации футбола (ФИФА).

Летние Олимпийские игры пройдут с 21 июля по 7 августа 2021 года в Токио.

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