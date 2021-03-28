Бразильский бобслеист, выступавший на Олимпиаде в Сочи, погиб в ДТП

Погиб бразильский бобслеист Одирлей Пессони.

По информации Gcn.net.br, 27 марта Пессони разбился на мотоцикле в штате Минасу на юго-востоке Бразилии.

Сообщается, что на повороте бобслеист столкнулся со встречным автомобилем, ударился головой о бампер, получил множественные травмы, в результате чего скончался на месте.

Одирлей Пессони занял 26-место на Олимпийских играх в Сочи, а также 29-е место на Олимпиаде в Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что Россия стала третьей в медальном зачёте на ЧМ по бобслею и скелетону.