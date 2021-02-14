Россия стала третьей в медальном зачёте на ЧМ по бобслею и скелетону

Российские спортсмены заняли третье место в медальном зачёте на чемпионате мира по бобслею и скелетону в немецком Альтенберге.

При этом все награды россияне завоевали в скелетоне: серебро в личных мужских соревнованиях в активе Александра Третьякова, а у женщин Елена Никитина завоевала бронзу. Кроме того, они стали третьими в командных соревнованиях.

Таким образом, на счету российской команды две бронзы и одно серебро на турнире.

Победителем медального зачёта стала Германия (по пять золотых, серебряных и бронзовых медалей), а второе место заняла сборная США (два золота).

Ранее сообщалось, что скелетонисты Никитина и Третьяков завоевали бронзу в миксте на ЧМ.