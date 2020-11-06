Захаров рассказал, что открывает школу по прыжкам в воду в Саратове

Олимпийский чемпион 2012 года по прыжкам в воду Илья Захаров рассказал о намерении открыть свою спортивную школу в Саратове.

«Как раз сейчас я занимаюсь ее организацией. Так что до трамплина я всё-таки доберусь. Сама идея, как выяснилось, оказалась очень востребованной. Предварительно я провёл опрос в Instagram, мне ответило более 100 человек, и я понял, что очень многие люди в нашем городе хотели бы научиться прыгать в воду. И речь не только о маленьких детях», — рассказал Захаров в интервью RT.

Захаров является триумфатором Олимпиады-2012 года, чемпионом мира 2017 года и двукратным победителем континентальных первенств. В 2019 года он объявил о завершении карьеры, но 4 ноября заявил о возвращении в спорт.

Ранее Захаров рассказал о реакции родных и друзей на его решение продолжить карьеру.