Захаров рассказал, что открывает школу по прыжкам в воду в Саратове

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Олимпийский чемпион 2012 года по прыжкам в воду Илья Захаров рассказал о намерении открыть свою спортивную школу в Саратове.
Захаров рассказал, что открывает школу по прыжкам в воду в Саратове
  • РИА Новости

«Как раз сейчас я занимаюсь ее организацией. Так что до трамплина я всё-таки доберусь. Сама идея, как выяснилось, оказалась очень востребованной. Предварительно я провёл опрос в Instagram, мне ответило более 100 человек, и я понял, что очень многие люди в нашем городе хотели бы научиться прыгать в воду. И речь не только о маленьких детях», — рассказал Захаров в интервью RT.

Захаров является триумфатором Олимпиады-2012 года, чемпионом мира 2017 года и двукратным победителем континентальных первенств. В 2019 года он объявил о завершении карьеры, но 4 ноября заявил о возвращении в спорт.

Ранее Захаров рассказал о реакции родных и друзей на его решение продолжить карьеру.

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