Захаров о реакции родных на возвращение в спорт: возможно, всех радует, что меня не будет дома
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- РИА Новости
«Все были очень рады. Возможно тому, что меня снова неделями не будет дома. А если серьёзно, друзья до сих пор пишут мне всевозможные слова поддержки, да и дома не сомневаются, что всё получится. Дочка Алиса уже в сознательном возрасте, и мне очень хочется, чтобы они с Надей приехали на чемпионат России и увидели, как я прыгаю», — признался Захаров в интервью RT.
Захаров объявил о завершении карьеры в 2019 году после того, как получил двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. 4 ноября он заявил, что намерен вернуться в спорт.
Ранее Захаров объяснил, почему не намерен усложнять свою программу по сравнению с той, которая была у него до паузы.