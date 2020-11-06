Захаров о реакции родных на возвращение в спорт: возможно, всех радует, что меня не будет дома

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров рассказал, что близкие поддержали его решение вернуться в спорт.

«Все были очень рады. Возможно тому, что меня снова неделями не будет дома. А если серьёзно, друзья до сих пор пишут мне всевозможные слова поддержки, да и дома не сомневаются, что всё получится. Дочка Алиса уже в сознательном возрасте, и мне очень хочется, чтобы они с Надей приехали на чемпионат России и увидели, как я прыгаю», — признался Захаров в интервью RT.

Захаров объявил о завершении карьеры в 2019 году после того, как получил двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. 4 ноября он заявил, что намерен вернуться в спорт.

Ранее Захаров объяснил, почему не намерен усложнять свою программу по сравнению с той, которая была у него до паузы.