Захаров объяснил, сможет ли усложнить программу, с которой выиграл золото на ОИ в Лондоне

Олимпийский чемпион 2012 года по прыжкам в воду Илья Захаров не уверен, что сможет усложнить программу, с которой он выступал в Лондоне.

«Я и так в своё время выбрал все наиболее сложные варианты существующих прыжков. И не сказал бы, кстати, что за время моего отсутствия прыжки в воду как-то сильно ушли вперёд с точки зрения сложности. Во всяком случае моя прежняя программа сейчас не выглядит слабой: с такими прыжками можно по-прежнему бороться с кем угодно», — рассказал Захаров в интервью RT.

Он добавил, что ему, возможно, придётся отказаться от прыжка в два с половиной оборота вперёд с тремя винтами.

«Просто не уверен, что сумею восстановить три винта после столь значительного перерыва. Но у меня есть, что заявить взамен, я уже думал об этом. Если поставить в программу прыжок в полтора оборота назад из передней стойки с тремя с половиной винтами, то в плане коэффициента я теряю 0,4, но могу выиграть в качестве. Два года назад я набирал за этот прыжок на чемпионате Европы порядка 90 баллов, и это, как понимаете, очень неплохая сумма», — добавил спортсмен.

Ранее Захаров рассказал, когда решил вернуться в спорт.