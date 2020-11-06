Захаров рассказал, когда принял решение возобновить карьеру

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров признался, что идея вернуться в спорт возникла у него после переноса Игр в Токио.

«Решение вернуться я принял не сейчас, а раньше. Стал задумываться об этом ещё в апреле, когда стало известно, что токийскую Олимпиаду переносят на год из-за пандемии. Просто тогда было рано о чём-то говорить. Никто не знал, как поведут себя при нагрузках травмы, да и со своим тренером (Татьяной Коробко. — RT) я ничего на тот момент не обсуждал, поскольку она находилась на сборах», — объяснил Захаров в интервью RT.

Захаров является олимпийским чемпионом Лондона-2012 по прыжкам с 3-метрового трамплина, чемпионом мира 2017 года и двукратным победителем чемпионатов Европы. В 2019 году он был дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил и заявил, что не вернётся в спорт. Однако 4 ноября стало известно, что атлет намерен продолжить карьеру.

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