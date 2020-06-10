Чемпион мира Кузнецов ответил, что может поднять популярность прыжков в воду

Чемпион мира по прыжкам в воду Евгений Кузнецов поделился мнением относительно увеличения числа разыгрываемых медалей в данном виде спорта на Олимпийских играх.

«Это не обсуждается, чем больше видов, тем лучше. Это сделает прыжки в воду более популярными. У нас очень интересный и захватывающий вид спорта. Это прыжки, полёт, вода, стихия… Думаю, что это было бы интересно», — выразил мнение Кузнецов в интервью RT.

Ранее он ответил, рассматривает ли возможность совместных выступлений со своим бывшим партнёром, золотым призёром Олимпийских игр Ильёй Захаровым, дисквалифицированным за пропуск допинг-тестов.