Чемпион мира Кузнецов ответил, что может поднять популярность прыжков в воду

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Чемпион мира по прыжкам в воду Евгений Кузнецов поделился мнением относительно увеличения числа разыгрываемых медалей в данном виде спорта на Олимпийских играх.
Чемпион мира Кузнецов ответил, что может поднять популярность прыжков в воду
  • РИА Новости

«Это не обсуждается, чем больше видов, тем лучше. Это сделает прыжки в воду более популярными. У нас очень интересный и захватывающий вид спорта. Это прыжки, полёт, вода, стихия… Думаю, что это было бы интересно», — выразил мнение Кузнецов в интервью RT.

Ранее он ответил, рассматривает ли возможность совместных выступлений со своим бывшим партнёром, золотым призёром Олимпийских игр Ильёй Захаровым, дисквалифицированным за пропуск допинг-тестов.

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