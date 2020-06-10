«До самоизоляции был готов на 99%»: Кузнецов о начале тренировок, прогрессе в прыжках в воду и преимуществе китайцев

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров задумывается о возобновлении карьеры, однако вернуться после года простоя ему будет невероятно тяжело. Об этом в интервью RT заявил его бывший партнёр, чемпион мира Евгений Кузнецов. Он также рассказал, почему пока не может тренироваться, выразил мнение, как пандемия коронавируса отразится на развитии вида спорта, и отметил, что перенос Игр в Токио на 2021 год его расстроил.

— 7 июня сборная России по прыжкам в воду собралась на «Озере Круглом», но вы не приехали. Почему?

— Вызов был, но потом пообщался с главным тренером. Сказали, что тем, кто не из Москвы или Московской области, придётся ещё две недели находиться на карантине, нельзя будет никуда выходить. Правда, не совсем понимаю этого правила, потому что заболевшие как раз сосредоточены в столице и вокруг неё, судя по статистике.

— Сами вы хотели приехать или удобнее набирать форму дома, в Ставрополе?

— Я как раз привык к командировкам, сборам и соревнованиям. Дома тренироваться немного тяжело.

— Ваш партнёр по синхронным прыжкам Никита Шлейхер сейчас в Казани. Есть информация, когда вы сможете вместе потренироваться?

— Скорее всего, это будет начало июля. Нас вызовут на «Озеро Круглое», там уже будем работать вместе.

— Обсуждали с ним будущую программу? Или об этом рано говорить?

— Пока обсуждать по факту нечего. Есть определённая программа, которую мы отрабатываем. Нужно всего лишь возобновить тренировочный процесс и обзавестись подходящими условиями, чтобы тренерский штаб мог помогать в полном объёме.

— Условия в Ставрополе сейчас какие? Уже занимаетесь в бассейне?

— В данный момент бассейн находится на санитарном месяце. В нём меняли воду, делали какой-то ремонт. Тренироваться сейчас там нельзя, разумеется. Пока что дома или в огороде могу только позволить подкачку, растяжку. Когда бассейн будет готов к использованию, неизвестно.

— В последний раз когда занимались в воде?

— Это было 20 марта.

— Во время действия связанных с коронавирусом ограничений болельщики были удивлены тем, что хай-дайвер Артём Сильченко работал грузчиком. А вы как проводили время?

— Мне чем-то подобным не приходилось заниматься. Дома готовился к сезону. Сначала говорили неделю подождать, потом ещё неделю, самоизоляция всё продлевалась и продлевалась. Форма теперь утеряна, хотя до этого был готов на 99%.

— Вы имеете в виду Кубок мира, который должен был состояться в апреле?

— И его, и Олимпийские игры. Вся подготовка была направлена на них.

— Сколько вам необходимо времени, чтобы вернуться к той же форме?

— Лично мне пары недель хватит. Команде же нужна пара месяцев.

— Вы в курсе, как обстоят дела у прыгунов в воду в других странах?

— Слежки, конечно, никакой нет. Но знаю, что наши товарищи из Китая тренируются в нормальном режиме, теперь вышли итальянцы, немцы. Все уже готовятся к соревнованиям, а у нас всё, к сожалению, закрыто.

— Не опасаетесь, что китайские спортсмены теперь уйдут ещё дальше от остального мира?

— А чего бояться? Выбора никакого нет. Будем работать, показывать максимальный результат, который возможен. Страха нет, но объективно понимаю, что у них времени немножко больше.

— Как на вас сказался перенос Олимпиады?

— Я-то уже возрастной спортсмен, мне 30 лет. А прыжки в воду — достаточно молодой вид спорта. Для меня это была неприятная новость. Но духом никто не падает. Будем надеяться, что в 2021 году Игры состоятся.

— Дмитрий Саутин выступал на Олимпиаде и выигрывал медали в 34 года. Может, он мог бы советом поделиться?

— Саутин — великий человек. Сравниться с ним, скорее всего, не получится. Плюс ко всему сложность программы увеличивается с каждым годом, становится физически сложно с ней справляться.

— Может ли пандемия коронавируса отбросить прыжки в воду на шаг назад, замедлить этот прогресс?

— Прогресс замедлится во всём мире, не только в спорте — в экономике например. Из-за этой пандемии пострадают все отрасли, и спорт в том числе. У нас отпуск длится неделю-две. А три месяца провести в домашнем режиме… Конечно, всё аукнется потом.

— В следующем году должен состояться Кубок мира, который станет отборочным турниром на Олимпиаду. Но он должен пройти не в апреле, а в феврале, заменив первые этапы Мировой серии. Как это скажется на борьбе за последние олимпийские квоты?

— Само собой, это будут важные соревнования. У нас не все лицензии завоёваны. Будем готовиться именно к Кубку мира, потому что Мировую серию то переносят, то отменяют. Будет тяжело, потому что необходим соревновательный стресс перед такими важными стартами. Может быть, проведём какие-то прикидки на нашей базе среди российских спортсменов.

— Кубок мира пройдёт в Токио на олимпийской арене. Вам важно оказаться на ней заранее, как-то прочувствовать условия?

— Бассейны всё равно разные, даже если они одинаково построены. Есть необходимость заранее посетить тот спортивный комплекс, где будут потом соревнования, чтобы прочувствовать какие-то определённые вещи. Мы же во время прыжков ориентируемся не только на свои ощущения, но и по зрителям, по перекрытиям. Поэтом, без сомнения, в этот бассейн необходимо попасть.

— К моменту проведения Олимпиады в 2021 году закончится дисквалификация Ильи Захарова. Сам он говорил, что возвращаться не планирует. А вы с ним эту тему обсуждали?

— Я разговаривал с ним, у него такие мысли закрадываются. Но это очень тяжело. Я вот три месяца провёл на самоизоляции и потерял форму, а человек упустил год. Ему ещё сложнее вернуться. Всё будет зависеть от мотивации и физических сил. За Захарова решать ничего не могу, он сам будет думать.

— Если он всё-таки рискнёт возобновить карьеру, стоит ли ждать вашего воссоединения? Ведь в паре вы побеждали на чемпионате мира и брали серебро Олимпиады.

— Я заложник обстоятельств и по поводу смены партнёров решать не могу. Я бы хотел, чтобы мы спокойно допрыгали со Шлейхером, у нас хороший дуэт. Не могу сказать о нём ничего плохого, мы более или менее подходим друг другу. Я буду стараться держаться сторонней позиции, так что пусть решает главный тренер.

— На Олимпиадах программа в прыжках в воду не такая обширная, как на чемпионатах мира. Хотели бы, чтобы на Играх медалей разыгрывалось больше?

— Это не обсуждается, чем больше видов, тем лучше. Это сделает прыжки в воду более популярными. У нас очень интересный и захватывающий вид спорта. Это прыжки, полёт, вода, стихия… Думаю, что это было бы интересно.

— А к хай-дайвингу вы как относитесь?

— Положительно. Ребята очень рискуют, у них невероятная высота, и можно убить себя. Но это же очень красиво!