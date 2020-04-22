Саутин: для хайдайверов три месяца без воды — это как три месяца после операции
Ранее стало известно, что все этапы Мировой серии 2020 года по хайдайвингу, кроме ноябрьского этапа в Австралии, отменены из-за пандемии коронавируса. По словам Саутина, все российские хайдайверы сейчас находятся в стране.
«Все на месте, но без возможности тренироваться в бассейне — физкультура, тренировки дома, не больше. У нас вид спорта — прыжки в воду, а не физкультура в зале. Простой в два-три месяца без тренировок в бассейне... Главный тренер, наверное, просто в шоке. Три месяца без воды — это как три месяца после операции в ожидании, когда тебе разрешат хоть что-нибудь делать», — приводит слова Саутина РИА Новости.
Ранее сообщалось, что чемпионат России по гребле перенесён на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.