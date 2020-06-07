Сборная России по прыжкам в воду начала заезд на базу «Озеро Круглое»

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Сборная России по прыжкам в воду начала заезд на подмосковную базу «Озеро Круглое» для проведения трёхнедельного тренировочного сбора.
Сборная России по прыжкам в воду начала заезд на базу «Озеро Круглое»
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

По словам главного тренера национальной команды Светланы Моисеевой, которые передаёт ТАСС, уже в понедельник, 8 июня, спортсмены сдадут тесты на коронавирус, после получения результатов которого они пройдут углублённое медобследование и смогут приступить к тренировкам.

Отмечается, что сбор пропустят Евгений Кузнецов, Никита Шлейхер, Кристина Ильиных и Мария Полякова, которые решили тренироваться в своих регионах, чтобы не попадать под карантин.

Ранее тренер пловца Чупкова рассказал о своём отчислении с базы «Озеро Круглое».

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