Сборная России по прыжкам в воду начала заезд на базу «Озеро Круглое»

Сборная России по прыжкам в воду начала заезд на подмосковную базу «Озеро Круглое» для проведения трёхнедельного тренировочного сбора.

По словам главного тренера национальной команды Светланы Моисеевой, которые передаёт ТАСС, уже в понедельник, 8 июня, спортсмены сдадут тесты на коронавирус, после получения результатов которого они пройдут углублённое медобследование и смогут приступить к тренировкам.

Отмечается, что сбор пропустят Евгений Кузнецов, Никита Шлейхер, Кристина Ильиных и Мария Полякова, которые решили тренироваться в своих регионах, чтобы не попадать под карантин.

Ранее тренер пловца Чупкова рассказал о своём отчислении с базы «Озеро Круглое».