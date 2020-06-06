Немтырёв рассказал о своём отчислении с базы «Озеро Круглое»

Александр Немтырёв, личный тренер призёра Олимпийских игр по плаванию Антона Чупкова, прокомментировал своё отчисление со сбора национальной команды на федеральной базе «Озеро Круглое».

«Мы с Антоном Чупковым были на сборе буквально два дня, и так получилось, что где-то вышел не туда, куда надо. Тут же меня сфотографировали и списали со сборов. Не знаю, кто прав, а кто виноват. Обид никаких нет. Наверное, так решили, что если уж наказать кого, чтобы другим неповадно было, то выбрали меня. Может, с их стороны можно было как-то по-другому поступить — пальчиком погрозить, на рис поставить, но вот так решили. Не думайте, что я в обиде на кого-то», — заявил Немтырёв RT.

Также тренер рассказал, как будет продолжать работу со своим подопечным.

«Значение имеет то, что теперь мальчик остался без тренера. Сейчас я в Москве, а он на «Круглом», пока в городе не работают бассейны. Будем контактировать онлайн. Антон готов так работать, пока не откроют в Москве бассейны. Он сказал, что как только ясность появится, то сразу же сядет в машину и будет со мной тренироваться. Пока такой возможности нет», — сказал Немтырёв.

Ранее сообщалось, что тренера Чупкова отчислили со сбора на базе «Озеро Круглое» за нарушение карантина.