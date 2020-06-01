«Начинаем подготовку к Олимпиаде уже сейчас»: Чепик о сборах на фоне пандемии, форме российских пловцов и своей жертве

В первую неделю лета сильнейшие российские спортсмены начнут подготовку на базе «Озеро Круглое». О том, какими потерями обернулся для отечественного плавания период пандемии и как звёзды пережили это время, RT рассказал главный тренер сборной Сергей Чепик. Специалист также объяснил, почему ему самому не нашлось места рядом с атлетами на первом сборе, и признался, что не видит плюсов в переносе Олимпийских игр.

— Как в циклическом виде спорта можно готовить команду к соревнованиям, когда нет никакой ясности, когда именно эти соревнования состоятся?

— Из тех турниров, к которым мы планируем готовиться, могу назвать Кубок России, два национальных чемпионата — на длинной и короткой воде, первенство федеральных округов и Кубок Сальникова. Эта турнирная серия как раз должна начаться через 12—16 недель после возобновления тренировок в бассейне.

— Сколько нужно пловцу высокого класса, чтобы с нуля выйти на уровень соревновательной формы?

— 12 недель, то есть почти три месяца.

— Если это время в вашем распоряжении имеется, то получается, что пандемия не нанесла вашей команде большого ущерба?

— Не нанесла в том плане, что ни к кому из спортсменов и тренеров, насколько мне известно, вирус не явился, — все здоровы. Все, как могли, тренировались, старались поддерживать себя в тонусе. Насколько хорошо это получилось, будет видно после первого сбора.

— Полагаю, многие болельщики, не слишком сильно погруженные в спорт, сейчас мысленно зададут себе вопрос: зачем тренироваться круглый год, если можно начать работать лишь за 12 недель до главного старта и этим ограничиться?

— Не всё так просто. Конечный уровень результата напрямую зависит от кондиций, в которых находится спортсмен, начиная этот цикл с набора формы. Насколько эти кондиции высоки у наших спортсменов, я сейчас сказать не могу — следить за этим по телефону, как понимаете, было невозможно, хотя все мы регулярно созванивались. С первого же дня изоляции один из наших специалистов стал выкладывать в сеть видео рекомендуемых тренировок по физподготовке.

Сейчас уже идёт девятая неделя этих занятий, нагрузка стала весьма серьёзной, и точно могу сказать: те спортсмены, кто добросовестно выполнил весь курс, сейчас должны находиться в очень хорошей физической форме. Понятно, что такие тренировки не могут заменить или как-то компенсировать людям работу в воде, но я рассчитываю, что в конце сбора все выйдут на уровень достаточно высоких результатов — максимально возможных на этот период времени.

— Для достижения реально высокого результата перед элитным спортсменом всегда должен стоять достаточно высокий маяк. Вряд ли таким маяком может стать чемпионат России или Кубок Сальникова.

— Маяк тем не менее существует, просто он не столько спортивный, сколько материальный. На чемпионате России спортсмен как бы подтверждает свой класс, свою квалификацию.

— Иначе говоря, плохо проплывёшь — лишишься денег?

— Можно сказать и так. Грубо говоря, чтобы сохранить за собой стипендию, человек должен быть в «восьмёрке». Если вылетел — ставки он должен лишаться. Понятно, что сейчас в некотором смысле возник форс-мажор, поэтому каждую конкретную ситуацию следует рассматривать и обсуждать. Но я знаю, что в ходе национальных первенств спортсмены довольно сильно переживают по поводу будущего финансирования.

— По поводу дальнейших летних сборов хоть какая-то ясность уже существует?

— Сбор, который планировалось провести в мае в Турции, пока перенесён на сентябрь, но его, скорее всего, придётся отменить. Как и ещё один, сентябрьский сбор в Испании. Рисковать и во чтобы то ни стало рваться на подготовку за пределы России мы не будем. Хотелось бы, конечно, перенести неизрасходованные на подготовку деньги на следующий сезон, но это уже не моя компетенция.

— Сбор на «Круглом» вы планируете провести в обычном режиме?

— Не совсем. Раньше я старался давать спортсменам возможность приезжать на сборы со своими личными тренерами, и на каждом из этих сборов у меня набиралось до 60 человек, а в целом на централизованной подготовке было порядка 200, включая юношей. Сейчас же нам дали жёсткую квоту на 40 мест: 25 спортсменов плюс 15 специалистов. По этой причине я сам был вынужден снять с первого сбора свою кандидатуру, чтобы была возможность взять на моё место лишнего врача или массажиста.

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик

© Нина Зотина/РИА Новости

— Знаю, что после Олимпийских игр в Токио ряд возрастных спортсменов собирались завершать карьеру. Была ли у вас проблема уговорить людей потерпеть с уходом ещё год или два?

— Нет, уговаривать никого не пришлось — все продолжают тренироваться. Да и потом — что значит «собирались завершать»? Это мы так думаем, а сам спортсмен может по-прежнему гореть желанием выступать на высоком уровне.

— Сроки хоть какого-то из предстоящих главных стартов вам известны?

— Они сейчас никому не известны. Информация постоянно меняется, причём не только в отношении соревнований. Мы, например, первоначально готовились заехать на «Круглое» 28 мая. Второй сбор на 50 человек был запланирован в эти же сроки в Волгограде, но и с этим пока ясности нет — база готова, отремонтирована, но не открыта.

— Сборы вы должны проводить с полным соблюдением карантинных мер?

— В первые три дня эти меры будут особенно жёсткими: сразу по заезду на базу у всех возьмут анализы на наличие коронавируса, и пока результаты не будут готовы, люди не должны покидать гостиничные номера. Ну и сам сбор пройдёт в закрытом режиме.

— Почему вам установили столь жёсткие квоты по количеству спортсменов?

— Потому что каждому спортсмену мы должны предоставить отдельный номер в гостинице, количество которых лимитировано.

— Я слышала, что в период самоизоляции некоторые из пловцов сумели найти возможность продолжать плавать.

— Тоже об этом слышал. Могу разве что порадоваться, если им это на самом деле удавалось.

— У вас нет опасения, что спортсмены начнут впадать в депрессию из-за отсутствия понимания, что их ждёт в ближайшем будущем?

— Я постоянно всем напоминаю: сейчас такой период, что нам ничего не остаётся, кроме как жить сегодняшним днём. Делать то, что запланировано именно на этот день.

Другой вопрос, что у меня как у тренера должно иметься несколько планов на самые разные варианты развития событий. Эти планы есть. Нам сказали, что Олимпиада будет через год, мы начинаем подготовку к ней уже сейчас, а не думаем, будет она через год или опять отменится.

— В том, что у вас образовался дополнительный год подготовки к Играм, вы видите минус или плюс?

— Плюсов здесь нет. Команда была готова стартовать в этом году. Ряд успешных стартов на чемпионатах Европы, чемпионатах мира, который был до этого, давал нам основания считать, что и в Токио всё сложится хорошо. В ходе последнего чемпионата мира в Кванджу, где наши спортсмены завоевали 13 медалей, я, признаться, даже суеверно думал, что рановато у нас всё так хорошо пошло, не сглазить бы успех... Тот же Антон Чупков был готов к Олимпийским играм совершенно потрясающе. Сейчас же этот полёт оборван. А попасть два раза подряд в десятку бывает довольно сложно. Поэтому ничего хорошего в переносе токийских Игр я не вижу.