Покровская рассказала, когда приступят к тренировкам российские синхронистки

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская рассказала, что национальная команда возобновит тренировочный процесс с начала лета.

«Мы даже не знаем системы тренировок на базе. Нужно тестирование. Хотелось бы знать, как это будет. Мы приступим к тренировкам в начале июня», — цитирует Покровскую ТАСС.

Министр спорта Олег Матыцин ранее заявил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и «Озеро Круглое» в Подмосковье, а с 1 июня — четыре остальные федеральные базы, расположенные в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.

Ранее директор базы в Новогорске рассказал, что первыми на объект заедут московские фигуристы.