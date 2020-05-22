Покровская рассказала, когда приступят к тренировкам российские синхронистки

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская рассказала, что национальная команда возобновит тренировочный процесс с начала лета.
Покровская рассказала, когда приступят к тренировкам российские синхронистки
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Мы даже не знаем системы тренировок на базе. Нужно тестирование. Хотелось бы знать, как это будет. Мы приступим к тренировкам в начале июня», — цитирует Покровскую ТАСС.

Министр спорта Олег Матыцин ранее заявил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и «Озеро Круглое» в Подмосковье, а с 1 июня — четыре остальные федеральные базы, расположенные в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.

Ранее директор базы в Новогорске рассказал, что первыми на объект заедут московские фигуристы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить