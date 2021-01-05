Чемпионка Европы по прыжкам в воду с трамплина Дедова умерла в возрасте 89 лет

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Чемпионка Европы 1954 года по прыжкам в воду с трамплина Валентина Дедова скончалась на 90-м году жизни.
Чемпионка Европы по прыжкам в воду с трамплина Дедова умерла в возрасте 89 лет
  • © russiadive.ru

Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации прыжков в воду.

Дедова является трёхкратной чемпионкой СССР в прыжках в воду с трёхметрового трамплина, чемпионкой Европы 1954 года, а также серебряным призёром континентального первенства 1958 года. На её счету выступления на Олимпиадах 1952 и 1956 годов.

По завершении карьеры Дедова стала тренером. Среди её учеников значится чемпионка Олимпийских игр — 1976 Елена Вайцеховская.

Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной СССР Саух умер на 70-м году жизни.

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