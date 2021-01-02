Бывший футболист сборной СССР Саух умер на 70-м году жизни
- РИА Новости
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на председателя комитета ветеранов футбола Российского футбольного союза Александра Мирзояна.
После завершения игровой карьеры Саух работал тренером. В частности, в начале 2000-х годов он возглавлял «Реутов» и егорьевский «Сатурн», входил в штаб владивостокского «Луча-Энергии».
Ранее стало известно, что прославленный футболист ереванского «Арарата» Аркадий Андриасян скончался на 74-м году жизни.