Бывший футболист сборной СССР Саух умер на 70-м году жизни

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Бывший игрок ЦСКА, «Локомотива» и сборной СССР Юрий Саух скончался в возрасте 69 лет.
Бывший футболист сборной СССР Саух умер на 70-м году жизни
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на председателя комитета ветеранов футбола Российского футбольного союза Александра Мирзояна.

После завершения игровой карьеры Саух работал тренером. В частности, в начале 2000-х годов он возглавлял «Реутов» и егорьевский «Сатурн», входил в штаб владивостокского «Луча-Энергии».

Ранее стало известно, что прославленный футболист ереванского «Арарата» Аркадий Андриасян скончался на 74-м году жизни.

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