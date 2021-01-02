Бывший футболист сборной СССР Саух умер на 70-м году жизни

Бывший игрок ЦСКА, «Локомотива» и сборной СССР Юрий Саух скончался в возрасте 69 лет.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на председателя комитета ветеранов футбола Российского футбольного союза Александра Мирзояна.

После завершения игровой карьеры Саух работал тренером. В частности, в начале 2000-х годов он возглавлял «Реутов» и егорьевский «Сатурн», входил в штаб владивостокского «Луча-Энергии».

Ранее стало известно, что прославленный футболист ереванского «Арарата» Аркадий Андриасян скончался на 74-м году жизни.