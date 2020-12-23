Чемпион и обладатель Кубка СССР по футболу Андриасян умер в возрасте 73 лет

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Прославленный футболист ереванского «Арарата» Аркадий Андриасян скончался на 74-м году жизни.
Чемпион и обладатель Кубка СССР по футболу Андриасян умер в возрасте 73 лет
  • © FC Ararat
  • Reuters

Об этом сообщается на странице клуба в Facebook.

В составе «Арарата» Андриасян выиграл чемпионат СССР-1973 и завоевал два Кубка страны. Кроме того, в его активе две серебряные медали советских первенств. На Олимпиаде в Мюнхене-1972 Андриасян помог сборной СССР занять третье место.

В 1973 году его признали вторым игроком года в СССР. А в 1976 году Андриасян стал лучшим бомбардиром весеннего первенства.

Уже как тренер он неоднократно приводил «Арарат» к титулу чемпиона Армении.

Ранее сообщалось, что американский боец смешанных единоборств Серджио Да Силва умер в возрасте 34 лет.

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