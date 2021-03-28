Умер заслуженный тренер СССР по плаванию Зенов

Заслуженный тренер СССР по плаванию Борис Зенов скончался в возрасте 82 лет.

Как сообщил сын тренера Игорь, его отец ушёл из жизни в ночь на 28 марта в австрийском Мёдлинге.

В последние годы специалист перенёс две операции по аортокоронарному шунтированию, после чего ему был установлен сердечный стимулятор. Несмотря на это, он оказывал активную консультационную помощь сборным разных стран. Причиной смерти стала совокупность проблем со здоровьем: помимо проблем с сердцем, у тренера был диагностирован цирроз печени.

Зенов считается одним из основоположников современного брасса. Кроме того, в числе его учеников были олимпийские чемпионы и призёры Олимпиад Марина Кошевая, Лина Качушите, Робертас Жулпа, Марина Юрченя, Любовь Русанова, Светлана Варганова, Арсен Мискаров, Дмитрий Волков.

В 1989-м тренер уехал работать по контракту в Австрию.

Ранее сообщалось, что ушёл из жизни легендарный баскетболист «Лейкерс» Элджин Бэйлор.