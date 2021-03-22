Ушёл из жизни легендарный баскетболист «Лейкерс» Бэйлор

На 87-м году жизни скончался бывший баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Элджин Бэйлор.

Об этом сообщается в официальном Twitter клуба. Бывший баскетболист ушёл из жизни в своём доме, в окружении родных.

Бэйлор выступал за «Лейкерс» с 1958 по 1971 год. Он 11 раз участвовал в Матчах всех звёзд НБА. В 1977 году он был включён в Зал славы баскетбола.

После окончания спортивной карьеры Бэйлор проработал более 22 лет на посту генерального менеджера «Лос-Анджелес Клипперс».

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