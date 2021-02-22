Ефимова высказалась о запрете на выступления под флагом России на ЧМ и ОИ

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Шестикратная чемпионка мира по плаванию россиянка Юлия Ефимова высказала мнение о выступлении под нейтральным флагом.
Ефимова высказалась о запрете на выступления под флагом России на ЧМ и ОИ
  • Reuters

«Когда снова пошли новости об арбитражном суде, опять WADA против России — я даже за этой темой уже не следила. Просто отстранилась. Что будет, то будет. Так мне проще. Я не понимаю, зачем сделали так, что Россия не сможет выступать со своим флагом и гимном, если у нас всё равно будет свой флаг — Олимпийского комитета России, только в другом обличии, с колечками. Я смотрю на эти лишние телодвижения, и они мне кажутся смешными», — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

Из-за санкций WADA российские спортсмены будут вынуждены выступать на двух ближайших Олимпиадах — летней в Токио и зимней в Пекине — и на чемпионатах мира в нейтральном статусе.

Ранее фигуристка Боброва высказала мнение, что нужно исключить идею бойкота соревнований из-за нейтрального статуса.

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