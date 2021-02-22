Фигуристка Боброва считает, что нужно исключить идею бойкота соревнований из-за нейтрального статуса

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва высказала мнение о выступлении под нейтральным флагом.

«Многие люди говорят, что мы не должны участвовать в соревнованиях на таких условиях. Я очень хочу переубедить людей, которые так говорят. Я хочу, чтобы они закрыли глаза и представили: ты – человек, который занимается спортом с четырёх лет. Ты был лишён очень многого: прогулок в парке с друзьями, какого-то общения, очень многого в жизни. Потому что у тебя тренировки — по 2-3 раза в день по многу часов. С тебя сходит каждый день по семь потов, ты очень устаёшь. Ты испытываешь кровь, слезы, пот, допустим, 15-20 лет. Испытываешь каждый день! У тебя — две недели в году отдыха. Всё остальное время ты пашешь, как проклятый. И потом тебе говорят: ты лишаешься флага, едешь ты, или не едешь на Олимпийские игры? Это те соревнования, к которым с четырёх лет идёт каждый спортсмен. Двадцать лет туда бежишь. Только ради этого — ради Олимпийских игр. Конечно — ехать! В любом случае, когда ты без флага, каждый знает, за какую страну ты выступаешь. Ты знаешь, все болельщики знают, все судьи знают, весь мир знает», — приводит слова Бобровой kp.ru.

Она отметила, что спортсменов нельзя лишать возможности выступать на Олимпийских играх.

«Есть спортсмены, у которых может случиться только одна Олимпиада. И её могло бы не быть, только из-за того, что «давайте бойкотировать». Вы лишаете просто судьбы человека. Тебя этого лишают, и все - ты как выброшенный на берег тюлень в этом мире. Нужно исключить эту идею бойкота», — добавила фигуристка.

Боброва в паре с Дмитрием Соловьёвым выступала на Играх-2018 в нейтральном статусе, и в составе российской команды завоевала серебро командных соревнований.

Из-за санкций WADA российские спортсмены буду вынуждены выступать на двух ближайших Олимпиадах — летней в Токио и зимней в Пекине — а также на чемпионатах мира в нейтральном статусе.