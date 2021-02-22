Пловичиха Ефимова: я эмоционально устала всё время доказывать, что у меня нет допинга

Россиянка Юлия Ефимова, шестикратная чемпионка мира по плаванию, поделилась мыслями о завершении спортивной карьеры.

«У меня, конечно, всё меняется. Но, наверное, всё-таки я устала. Сейчас тяжело всё навёрстывать после такой паузы, и я переживаю за свой первый старт. Кстати, хотела в Америке поехать на соревнования по короткой воде, но меня не пустили, потому что у меня нет результатов в 2020 году. Слушайте, а у кого они есть?! Поэтому, скорее всего, мой первый старт будет на отборе на чемпионате России. Но я знаю себя — если захочу, то это сделаю. А что будет дальше — посмотрим», — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

Она отметила, что изначально планировала завершить карьеру после Олимпиады в Токио.

«Выступила бы в Японии, поплавала бы ещё полгода, пока не сошла форма. Поездила бы по соревнованиям, мастер-классам. Но я эмоционально устала, что надо всё время доказывать, что у тебя нет допинга, что ты не верблюд, что можешь выступать. Некоторые иностранцы, особенно в Америке, как-то негативно относятся. Не все, конечно. Но я уже устала от этого, и эмоционально тяжело. Или это возраст подходит, и мне уже не хочется воевать», — добавила спортсменка.

27-летняя Ефимова является шестикратной чемпионкой мира, а также десятикратной чемпионкой Европы. Кроме того, в её активе два серебра и бронза Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что Ефимова стала амбассадором бренда Puma.