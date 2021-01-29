Ефимова стала амбассадором бренда Puma

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Российская пловчиха Юлия Ефимова заключила контракт с брендом Puma.
Ефимова стала амбассадором бренда Puma
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Об этом сообщается в пресс-релизе компании. По словам спортсменки, она рада стать официальным лицом бренда.

«Мотивировать девушек не сдаваться и продолжать идти к своей цели — ответственная и в то же время важная миссия. ДНК бренда, его идеи и видение близки мне лично», — сказала Ефимова.

28-летней Ефимовой принадлежит рекорд среди советских и российских пловцов по количеству наград чемпионатов мира — 17 медалей. В её активе шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые медали на мировых первенствах. 

Ранее сообщалось, что Ефимова пропустит чемпионат России по плаванию.

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