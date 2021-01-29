Ефимова стала амбассадором бренда Puma

Российская пловчиха Юлия Ефимова заключила контракт с брендом Puma.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании. По словам спортсменки, она рада стать официальным лицом бренда.

«Мотивировать девушек не сдаваться и продолжать идти к своей цели — ответственная и в то же время важная миссия. ДНК бренда, его идеи и видение близки мне лично», — сказала Ефимова.

28-летней Ефимовой принадлежит рекорд среди советских и российских пловцов по количеству наград чемпионатов мира — 17 медалей. В её активе шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые медали на мировых первенствах.

Ранее сообщалось, что Ефимова пропустит чемпионат России по плаванию.