Ефимова пропустит чемпионат России по плаванию

Короткая ссылка
Шестикратная чемпионка мира по плаванию россиянка Юлия Ефимова не планирует выступать на чемпионате страны в Санкт-Петербурге.
Ефимова пропустит чемпионат России по плаванию
  • globallookpress.com

«Юлия не планирует прилетать на чемпионат России в Санкт-Петербург. Прямых рейсов нет, нет возможности сделать это. Мы ждём её на олимпийский отбор», — цитирует главного тренера сборной России Сергея Чепика РИА Новости.

28-летняя Ефимова проживает в США. Ей принадлежит рекорд среди советских и российских пловцов по количеству наград чемпионатов мира — 17 медалей. В её активе шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые награды. 

Ранее сообщалось, чем запомнился ЧР по плаванию в Казани.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить