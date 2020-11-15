Ефимова пропустит чемпионат России по плаванию

Шестикратная чемпионка мира по плаванию россиянка Юлия Ефимова не планирует выступать на чемпионате страны в Санкт-Петербурге.

«Юлия не планирует прилетать на чемпионат России в Санкт-Петербург. Прямых рейсов нет, нет возможности сделать это. Мы ждём её на олимпийский отбор», — цитирует главного тренера сборной России Сергея Чепика РИА Новости.

28-летняя Ефимова проживает в США. Ей принадлежит рекорд среди советских и российских пловцов по количеству наград чемпионатов мира — 17 медалей. В её активе шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые награды.

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