Токио ждёт: в каких видах спорта российские спортсмены прошли отбор на Олимпиаду

До начала летних Олимпийских игр в Токио остаётся меньше четырёх месяцев, и спортсмены со всего мира продолжают борьбу за право участвовать в них. Сборная России уже получила возможность выступить в большинстве видов спорта, в том числе в четырёх командных, но может увеличить своё представительство. RT рассказывает, где россияне точно будут бороться за олимпийские медали, а где должны ещё заслужить это право.

Командные виды

Отбор на токийскую Олимпиаду в командных видах спорта практически завершён. Россия точно будет представлена в четырёх из них: ещё в 2019-м на турнир отобрались мужские и женские сборные по волейболу и баскетболу 3 × 3, в январе 2020-го к ним присоединились ватерполистки, а в марте 2021-го — гандболистки. Действующие олимпийские чемпионки без особых проблем выиграли отборочный турнир, в котором им достаточно было одержать две победы в трёх матчах с не самыми сильными соперницами.

Был шанс попасть на Игры и у мужской сборной по водному поло. В феврале она участвовала в отборочных соревнованиях, где разыгрывались три квоты, и сенсационно выиграла групповой этап. Однако в плей-офф ватерполистам не повезло — в полуфинале они уступили Греции, а затем по пенальти проиграли Хорватии в споре за последнюю путёвку. Российские ватерполисты с 2004 года не отбирались на ОИ. Также в Токио не выступят отечественные сборные по футболу, баскетболу, хоккею на траве, бейсболу и софтболу, а также мужские команды по регби-7 и гандболу.

Последний шанс пройти отбор в командных видах спорта имеют российские регбистки. 19 и 20 июня состоится розыгрыш двух квот на мировом турнире. Фаворитами соревнований считаются россиянки и француженки, и будет неприятным сюрпризом, если подопечные Андрея Кузина не смогут дебютировать на Олимпийских играх.

Личные виды: отбор закончился

В ряде личных видов спорта российские спортсмены уже полностью выполнили задачу по отбору и получили максимальное количество квот. В Токио страну представят восемь синхронисток, 18 фехтовальщиков, десять гимнастов и семь представительниц художественной гимнастики.

Отбор завершился ещё в нескольких видах, но там россиянам завоевать все доступные квоты не удалось. В конном спорте выступят два наездника в троеборье и команда по выездке из трёх человек — в этой дисциплине россияне выступят впервые с 1992 года. В дебютирующем на Олимпиаде скалолазании Россию представят три спортсмена из четырёх возможных. В шоссейном велоспорте удалось завоевать четыре квоты, а в трековых велогонках команда из 13 спортсменов сразится за медали в восьми дисциплинах.

Отбор в лёгкой атлетике и тяжёлой атлетике продолжается для всех стран мира, но для россиян он фактически закончился. Из-за ограничений, наложенных международными спортивными федерациями, на Олимпиаде смогут выступить не более десяти легкоатлетов и двух штангистов. И это в лучшем случае — число спортсменов может ещё уменьшиться, если не будут выполнены все критерии отбора.

Также проблемными для россиян видами спорта остаются гольф и сёрфинг. Теоретически завоевать квоты в них ещё возможно, но на практике — уже никак. В гольфе отставание в мировом рейтинге слишком огромно, а в сёрфинге нужно удачно выступить на Мировых играх, где в последний раз россияне не попадали даже в топ-50.

Личные виды: отбор продолжается

В остальных олимпийских видах спорта российские спортсмены продолжают бороться за право участвовать в Играх и могут в ближайшие месяцы получить заветные путёвки. Самая благоприятная ситуация сейчас складывается в стрельбе. На данный момент отбор прошли 18 спортсменов из 24 возможных. Ещё несколько квот, возможно, удастся собрать на европейском отборочном турнире, который пройдёт с 23 мая по 6 июня.

Довольно много олимпийских путёвок выиграли также борцы — они точно будут представлены в 13 весовых категориях из 18. Получить максимальную квоту можно будет на последнем отборочном соревновании, которое состоится с 6 по 9 мая. Примерно в эти же дни пройдёт европейский отбор в тхэквондо, где россияне пока имеют четыре олимпийские квоты из восьми. В начале июня возобновится аналогичный турнир по боксу, прерванный год назад из-за пандемии. В этом виде спорта у России есть одна гарантированная квота и шанс завоевать ещё 11 из 12. Из единоборств россияне пока совсем никак не представлены в дебютирующем на Олимпиадах карате. Чтобы побороться за первые в истории этого вида спорта медали, отечественным каратистам нужно будет завоевать квоты на июньском мировом отборочном турнире.

В современном пятиборье сборная пока представлена двумя спортсменами. Увеличить состав команды вдвое может получиться по итогам июньского чемпионата мира в Каире или после публикации мирового рейтинга, по которому тоже будут определяться участники будущей Олимпиады. Аналогичная ситуация в настольном теннисе и прыжках на батуте — в них у России есть по две квоты, а максимально возможные четыре нужно постараться завоевать на отборочных соревнованиях.

В гребле на байдарках и каноэ Россия будет представлена как минимум восемью лодками из 16 возможных и сможет сформировать команду из 15 спортсменов. В мае пройдут три отборочных соревнования, на которых можно будет получить оставшиеся путёвки. Одним из таких турниров будет этап Кубка мира в Барнауле. В парусном спорте имеется пять квот из десяти, и заработать ещё можно только одну в классе «Финн», так как в остальных отбор уже закончился. В академической гребле у россиян пока что всё довольно плохо — ни в одной из 14 дисциплин сборная пока не представлена. Но это можно попробовать исправить на двух квалификационных регатах, которые пройдут в апреле и мае.

В июне будут разыграны последние путёвки на турнир в стрельбе из лука. Российские девушки уже завоевали максимальную квоту из трёх человек, а в мужской команде пока никого нет. Если они так и не смогут проявить себя на соревнованиях в Анталье и Париже, то пропустят третью Олимпиаду подряд. В прыжках в воду ситуация с отбором на Игры сейчас довольно запутанная. В Токио должен был состояться Кубок мира, где россияне имели шанс увеличить своё представительство с семи спортсменов до максимально возможных 16. Однако эти соревнования были отменены.

В бадминтоне, дзюдо, теннисе, маунтинбайке и велоспорте-BMX все олимпийские квоты будут распределяться по мировым рейтингам, зафиксированным на определённую дату незадолго до начала Игр. Похожая система будет применяться в скейтборде, триатлоне и пляжном волейболе, только в них сравнительно небольшое количество путёвок всё-таки разыграются на отдельных отборочных соревнованиях. К слову, в пляжном волейболе у России уже есть одна квота благодаря победе Олега Стояновского и Вячеслава Красильникова на ЧМ-2019.

Отдельного упоминания заслуживает плавание. В нём тоже пока рано делать выводы о том, какого размера будет российская команда на Олимпийских играх. Для попадания на соревнования пловцам нужно до 27 июня выполнять определённые нормативы в различных дисциплинах, и только после этого сборная будет сформирована. Но в плавании на открытой воде принципы отбора другие и напоминают другие виды спорта — для марафонцев предусмотрены квалификационные соревнования, где россияне будут бороться за хотя бы одну квоту.