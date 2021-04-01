Сеул предложил МОК провести Олимпиаду-2032 совместно с Пхеньяном
- Reuters
«Правительство Сеула заявило о своей легитимности и необходимости принять у себя Олимпийские игры, подчеркнув, что оно реализует видение МОК мира во всём мире через спорт», — приводит Reuters заявление министерства.
Отмечается, что это предложение стало результатом встреч представителей двух стран и министерство будет искать пути дальнейшего обсуждения плана с Северной Кореей.
Место проведения летних Игр-2032 планируется утвердить до 2025 года. Основным претендентом на получение права проведения Олимпиады является австралийский Брисбен.
Ранее стало известно, что Олимпиада в Токио состоится без иностранных болельщиков.