Олимпиада в Токио состоится без иностранных болельщиков

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Организационный комитет Олимпийских игр в Токио объявил о решении провести соревнования без иностранных болельщиков из-за распространения COVID-19.
Олимпиада в Токио состоится без иностранных болельщиков
  • Reuters

Об этом рассказали по итогам встречи оргкомитета с главами Международного олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета.

«В ходе встречи японской стороной было объявлено о решении не допустить к въезду в Японию зрителей Олимпийских и Паралимпийских игр из-за рубежа на фоне пандемии коронавируса», — приводит заявление оргкомитета Kyodo.

Олимпиада в Токио, которая из-за коронавируса была перенесена с лета 2020 года на 2021-й, должна пройти с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что на ОИ в Токио ввели дополнительные ограничения.

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