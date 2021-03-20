Олимпиада в Токио состоится без иностранных болельщиков

Организационный комитет Олимпийских игр в Токио объявил о решении провести соревнования без иностранных болельщиков из-за распространения COVID-19.

Об этом рассказали по итогам встречи оргкомитета с главами Международного олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета.

«В ходе встречи японской стороной было объявлено о решении не допустить к въезду в Японию зрителей Олимпийских и Паралимпийских игр из-за рубежа на фоне пандемии коронавируса», — приводит заявление оргкомитета Kyodo.

Олимпиада в Токио, которая из-за коронавируса была перенесена с лета 2020 года на 2021-й, должна пройти с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что на ОИ в Токио ввели дополнительные ограничения.