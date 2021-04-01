World Athletics утвердила процедуру выдачи нейтральных статусов российским легкоатлетам

World Athletics утвердила процедуру выдачи российским спортсменам нейтрального статуса для выступления на международных соревнованиях.

Как сообщает пресс-служба World Athletics, заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) с полной информацией о спортсмене.

Среди требований также указана необходимость входить в пул допинг-тестирования за последние 12 месяцев.

За оформление нейтрального спортсменам старше 20 лет нужно заплатить $250, а спортсменам до 20 лет — $100.

Отмечается, что для получения допуска на Олимпийские игры и чемпионаты мира атлеты должны предоставить подтверждение прохождения как минимум трёх внесоревновательных допинг-тестов за десять месяцев до старта соревнований.

Также сообщается, что для получения нейтрального статуса для выступления на Играх в Токио заявки должны быть поданы до 7 июня.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено с конца 2015 года. В настоящее время из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под своим флагом. С ноября 2019 года была приостановлена выдача временных разрешений на участие в соревнованиях под нейтральным флагом из-за дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Ранее стали известны основания для возможного отзыва нейтрального статуса у российских легкоатлетов.