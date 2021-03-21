Российские гандболистки обыграли команду Казахстана и завоевали путёвку на ОИ

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Женская сборная России по гандболу одержала победу над национальной командой Казахстана в матче квалификационного турнира к Олимпийским играм в Токио.

Встреча завершилась со счётом 33:26 в пользу российской команды.

Самым результативным игроком в составе сборной России стала Ольга Фомина, забросившая десять мячей.

Одержав две победы в двух матчах, российская команда гарантированно не опустится ниже второго места в группе, завоевав таким образом путёвку на летние Игры в Токио.

Следующим соперником российской команды по группе 2 станет сборная Венгрии, которая также уже обеспечила себе путёвку на Олимпиаду, выиграв два матча. Игра состоится 21 марта.

Ранее сообщалось, что российские гандболистки обыграли команду Сербии в отборе на Олимпиаду.

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