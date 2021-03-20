Российские гандболистки обыграли команду Сербии в отборе на Олимпиаду

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Женская сборная России по гандболу одержала победу над национальной командой Сербии в матче квалификационного турнира к Олимпийским играм в Токио.
Российские гандболистки обыграли команду Сербии в отборе на Олимпиаду
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 29:24 в пользу российской команды.

Самым результативным игроком в составе сборной России стала Анна Вяхирева, забросившая семь мячей.

Следующим соперником российской команды по группе 2 станет сборная Казахтана. Матч состоится 20 марта.

Путёвки на Олимпийские игры в Токио получат команды, занявшие первое и второе места в своих группах.

Ранее Матыцин сообщил, что гимн России на Олимпиаде может заменить музыка Чайковского.

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