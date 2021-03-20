Российские гандболистки обыграли команду Сербии в отборе на Олимпиаду
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 29:24 в пользу российской команды.
Самым результативным игроком в составе сборной России стала Анна Вяхирева, забросившая семь мячей.
Следующим соперником российской команды по группе 2 станет сборная Казахтана. Матч состоится 20 марта.
Путёвки на Олимпийские игры в Токио получат команды, занявшие первое и второе места в своих группах.
Ранее Матыцин сообщил, что гимн России на Олимпиаде может заменить музыка Чайковского.