Российские гандболистки обыграли команду Сербии в отборе на Олимпиаду

Женская сборная России по гандболу одержала победу над национальной командой Сербии в матче квалификационного турнира к Олимпийским играм в Токио.

РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 29:24 в пользу российской команды. Самым результативным игроком в составе сборной России стала Анна Вяхирева, забросившая семь мячей. Следующим соперником российской команды по группе 2 станет сборная Казахтана. Матч состоится 20 марта. Путёвки на Олимпийские игры в Токио получат команды, занявшие первое и второе места в своих группах. Ранее Матыцин сообщил, что гимн России на Олимпиаде может заменить музыка Чайковского.