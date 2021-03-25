Определились соперницы российских гандболисток в отборе на ЧЕ-2022

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Европейская федерация гандбола (EHF) провела жеребьёвку отборочного турнира чемпионата Европы среди женских команд 2022 года.
Определились соперницы российских гандболисток в отборе на ЧЕ-2022
  • РИА Новости

По итогам жеребьёвки российская команда попала в группу 1, где сыграет со сборными Литвы, Швейцарии и Польши.

Первый тур квалификации состоится 6—7 октября 2021 года. Завершится отборочный турнир в апреле 2022 года.

Путёвки на чемпионат Европы, который пройдёт с 4 по 20 ноября 2022 года, завоюют команды, занявшие первое и второе места в своих группах.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по гандболу одержала победу над национальной командой Венгрии в матче квалификационного турнира к Олимпийским играм в Токио.

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