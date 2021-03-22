Российские гандболистки обыграли команду Венгрии в отборе на Олимпиаду

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Женская сборная России по гандболу одержала победу над национальной командой Венгрии в матче квалификационного турнира к Олимпийским играм в Токио.

Встреча завершилась со счётом 29:23 в пользу российской команды.

Самым результативным игроком в составе сборной России стала Анна Вяхирева, забросившая семь мячей.

Одержав три победы в трёх матчах, российская команда, досрочно гарантировавшая себе путёвку на Олимпиаду, стала победителем отборочной группы. Команда Венгрии с двумя победами и одним поражением также отобралась на Игры со второго места.

Сборная России является действующим олимпийским чемпионом.

Ранее Дмитриева заявила, что сборная России по гандболу намерена снова выиграть Олимпиаду.

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