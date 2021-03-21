Дмитриева заявила, что сборная России по гандболу намерена снова выиграть Олимпиаду

Гандболистка сборной России Дарья Дмитриева прокомментировала выход национальной команды на Олимпийские игры в Токио.

«Здорово, что мы достигли своей главной цели. Однако у нас ещё есть игра в воскресенье, и мы заинтересованы в победе на Венгрией на их площадке, чтобы занять первое место в турнире. Мы полны решимости повторить в Токио наш триумф. Но трудно сказать, каковы наши шансы. Нам нужно провести ещё несколько игр и вернуть нашу «химию», — приводит слова Дмитриевой сайт Международной федерации гандбола (IHF).

Женская сборная России по гандболу завоевала золотые медали на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. Тогда отечественные спортсменки под руководством Евгения Трефилова обыграли Францию.

Ранее сообщалось, что российские гандболистки обыграли команду Казахстана со счётом 33:26 и завоевали путёвку на ОИ-2020.