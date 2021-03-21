Ватерполисты из ЮАР подтвердили участие в Олимпиаде, сборная России пропустит Игры
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«Все команды, заявленные ранее, подтвердили своё участие в Олимпийских играх, таким образом, мужская сборная России не сможет выступить в Токио», — приводит слова пресс-службы национальной команды РИА Новости.
На Олимпиаду в Токио отобрались 12 команд: сборные Австралии, Венгрии, Греции, Казахстана, Испании, Италии, Сербии, США, Хорватии, Черногории, ЮАР и Японии.
Россияне в последнем матче квалификационного турнира уступили хорватам.
Ранее тренер сборной России рассказал о теоретическом шансе национальной команды попасть на ОИ-2020.