Ватерполисты из ЮАР подтвердили участие в Олимпиаде, сборная России пропустит Игры

Мужская сборная России по водному поло пропустит Олимпийские игры в Токио, так как участие команды ЮАР в соревнованиях было официально подтверждено.

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