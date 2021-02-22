Тренер рассказал о шансе для сборной России по водному поло попасть на ОИ в Токио

Главный тренер сборной России по водному поло Сергей Евстигнеев рассказал о теоретическом шансе для национальной команды попасть на Олимпийские игры в Токио.

«Теоретически мы ещё можем получить одно место на Играх, которое до этого полагалось африканским командам, поскольку африканские команды никогда не участвовали в олимпиадах. В таком случае по итогам квалификации в Играх примут участие четыре команды, а не три. В середине марта все команды — участницы Игр должны отправить свои заявки на турнир, тогда и посмотрим», — приводит слова Евстигнеева ТАСС.

На Олимпиаду в Токио отобрались 12 команд — сборные Австралии, Венгрии, Греции, Казахстана, Испании, Италии, Сербии, США, Хорватии, Черногории, ЮАР и Японии.

Женская сборная России сумела завоевать путёвку на Игры.

Ранее сообщалось, что сборная России по водному поло проиграла Хорватии и лишилась шансов на попадание на ОИ в Токио.