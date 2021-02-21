Сборная России по водному поло проиграла Хорватии и лишилась шансов на попадание на ОИ в Токио
- РИА Новости
В матче за третье место на олимпийском квалификационном турнире в Роттердаме сборная России проиграла команде Хорватии. Основное время закончилось вничью 11:11, но в серии пенальти точнее оказались хорваты — 14:13.
Сборная России заняла четвёртое место на олимпийском квалификационном турнире и не попала в тройку команд, которые получили олимпийские лицензии.
Ранее российские ватерполисты проиграли Греции в полуфинале отборочного турнира на Игры в Токио.