Сборная России по водному поло проиграла Хорватии и лишилась шансов на попадание на ОИ в Токио

Ватерполисты сборной России не сумели завоевать путёвку на Олимпийские игры в Токио, проиграв команде Хорватии.

В матче за третье место на олимпийском квалификационном турнире в Роттердаме сборная России проиграла команде Хорватии. Основное время закончилось вничью 11:11, но в серии пенальти точнее оказались хорваты — 14:13.

Сборная России заняла четвёртое место на олимпийском квалификационном турнире и не попала в тройку команд, которые получили олимпийские лицензии.

Ранее российские ватерполисты проиграли Греции в полуфинале отборочного турнира на Игры в Токио.