Успех фильма о «Тоттенхэме», подарок Роналду за £615 тыс. и слова Белоногофф о травле: околоспортивные события недели

Документальный фильм о «Тоттенхэме» произвёл фурор в футбольной среде, Эрик Бикфалви пожертвовал автомобиль медикам Екатеринбурга, Криштиану Роналду подарил Джорджине Родригес кольцо с бриллиантами за £615 тыс., а Дмитрий Градиленко рассказал, чем занимался после запрета на работу в футбольной среде. Бывший болбой призвал Роджера Федерера извиниться за удар мячом 14-летней давности, хоккеиста Илью Алтыбармакяна дисквалифицировали по обвинению в употреблении кокаина, а пловчиха Татьяна Белоногофф рассказала о травле в английской школе из-за её русского происхождения. Околоспортивные события недели — в материале RT.

Градиленко опроверг, что работал таксистом

Бывший футболист ряда российских клубов Дмитрий Градиленко опроверг информацию о работе в службе такси. После завершения профессиональной карьеры защитник был футбольным агентом и комментировал матчи на телевидении, а также пробовал себя на менеджерской работе.

Градиленко занимал посты спортивного директора в брянском «Динамо» и пензенском «Зените», а через несколько лет оказался в созданном на базе «Кубани» краснодарском ФК «Урожай». В этот период его деятельности разразился громкий скандал: известного в футбольном мире человека обвинили в организации договорного матча. Как заявили представители новороссийского «Черноморца», Градиленко предложил им 500 тыс. рублей за положительный результат игры с песчанокопской «Чайкой» — главным конкурентом «Урожая» в борьбе за путёвку в ФНЛ. В июне 2019-го Градиленко на год отстранили от любой футбольной деятельности.

В начале сентября 2020-го журналист Максим Алланазаров сообщил в Telegram, что бывший менеджер работает теперь простым таксистом. В доказательство своих слов он привёл скрин аккаунта Градиленко в одном из агрегаторов службы.

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«В интернете много что пишут, знаете, но это фейк. Просто комментариев нет, не хочу оправдываться, хочу обсуждать футбол», — заявил Градиленко в интервью Sport24.

В минувшее воскресенье он вернулся к комментаторской деятельности, отработав дерби в одном из столичных баров. Градиленко рассказал, что об этом его попросил хозяин заведения и его друг, а также дал понять, что владеет футбольной школой, которая успешно работает.

Моуринью стал главным героем фильма о «Тоттенхэме»

Компания Amazon выпустила документальный сериал «Всё или ничего: «Тоттенхэм Хотспур», посвящённый популярному лондонскому футбольному клубу. Съёмки велись на протяжении сезона-2019/20. Операторы работали в раздевалках команды и в номерах игроков, снимали досуг и конфликты футболистов, фиксируя всё — от трапезы до тренерских установок перед матчами. За кадром звучит голос английского актёра Тома Харди.

В нескольких первых эпизодах показан провальный старт «шпор» при Маурисио Почеттино и приход на должность наставника Жозе Моуринью. Фильм полон оригинальных решений съёмочной группы. Так, в одном из моментов португальский специалист рассматривает знаменитое фото, на котором Винни Джонс хватает за пах Пола Гаскойна.

Моуринью стал главным героем сериала. Одна из сюжетных линий посвящена выстраиванию отношений между тренером и одним из лидеров «Тоттенхэма» Деле Алли. Так, в первый же день Моуринью обвинил полузащитника в лени и пообещал стать «занозой в его заднице», но затем пояснил свою позицию.

«Сэр Алекс Фергюсон за два с половиной года в «Манчестер Юнайтед» дал мне один дельный совет: непременно возьмите и купите Алли. Но всё же он плохо тренируется, и мы должны найти для него правильную мотивацию», — рассказал португалец.

Он также признался, что не понимает, как в один период можно быть профессионалом своего дела, а в другой — превращаться в тусовщика. По мнению Моуринью, Алли сильно пожалеет, если в итоге не сможет достичь всего, чего мог бы.

Кроме того, в картине показано, что тренер и руководство клуба пытались удержать другого ведущего исполнителя — Кристиана Эриксена, но тот предпочёл уйти в «Интер». Виновником называется агент датчанина, якобы полностью контролирующий своего подопечного и не желающий вести диалог с «Тоттенхэмом».

На данный момент свет увидели шесть из девяти серий.

Бикфалви подарил медикам Lada Granta

Нападающий «Урала» Эрик Бикфалви подарил коллективу Центральной городской екатеринбургской больницы №3 автомобиль Lada Granta, на котором медики смогут ездить к пациентам. На благотворительность он пустил призовые деньги, полученные от клубного спонсора за один из самых красивых мячей чемпионата России-2019/20, забитый в ворота «Арсенала».

Как отметили в пресс-службе клуба, «новый автомобиль — это подарок за спасённые жизни пациентов от коронавирусной инфекции и крайне необходимое средство передвижения для медицинских бригад неотложной помощи».

Сам Бикфалви признался, что считает упомянутый гол вторым по крутости за время своего выступления за «Урал».

Поступок футболиста высоко оценил бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков. Если верить журналисту, он не встречал игроков уровня национальной команды, кто бы отказывался участвовать в благотворительности.

«Другое дело, что помощь обычно они хотят оказывать адресно, чтобы быть уверенными, что это не развод на деньги. Знаю, что существуют два взгляда на благотворительность игроков. Кто-то считает, что такие дела должны совершаться в тишине. Кто-то уверен, что это может стать примером для подражания. Мне кажется, об этом надо рассказывать. Второе мнение мне ближе», — написал Казаков в своём Telegram-канале.

Роналду приобрёл для невесты кольцо за £615 тыс.

По информации британских таблоидов, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду подарил своей возлюбленной Джорджине Родригес кольцо от Cartier за £615 тыс. Скорее всего, это самое дорогое кольцо из всех, что дарили футболисты своим невестам когда-либо в истории. Второе место в этом рейтинге занимает вратарь «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд, который раскошелился ради своей девушки Меган Дэвисон на £500 тыс. Кольцо, подаренное Эшли Коулом своей уже бывшей супруге Шерил, в своё время обошлось недавно завершившему карьеру защитнику в £275 тыс.

Информация о том, что 35-летний Роналду сделал предложение своей избраннице, появилась ранее в сентябре. 26-летняя Родригес ответила согласием. При этом пара пока не планирует свадьбу, а дата церемонии ещё даже не назначена.

Слухи о том, что португалец сделал предложение любимой, ходили и в июне. Родригес тогда похвасталась большим бриллиантовым кольцом. Но в тот раз обошлось без подробностей.

А в конце августа модель выложила в Instagram фото в красном платье рядом со своим молодым человеком. «Да» — так подписала снимок Джорджина, сопроводив комментарий эмоджи в виде красной розы. Поклонники звёздной пары усмотрели в этом намёк на помолвку.

Бывший болбой призвал Федерера извиниться за удар мячом

Австралийский бизнесмен Хит Джеймисон призвал теннисиста Роджера Федерера извиниться за инцидент 14-летней давности. На Australian Open 2006 он исполнял функции болбоя, и в одном из матчей швейцарский спортсмен случайно попал в него мячом. Окружающие в тот раз не придали особого значения случившемуся, а комментаторы игры пошутили, что мальчику повезло: отныне он может хвастаться друзьям, что в него попал сам Федерер.

Запись момента достали из архива после дисквалификации Новака Джоковича на минувшем US Open. В одном из эпизодов матча c испанцем Пабло Карреньо-Бустой серб, проиграв подачу при счёте 5:5 в первом сете, не глядя ударил ракеткой по мячу и случайно попал в шею линейной судье Лоре Кларк, находившейся за его спиной. Женщина схватилась за горло и упала, а теннисиста дисквалифицировали за неспортивное поведение и оштрафовали на $10 тыс., а также лишили $250 тыс. призовых.

После этого Кларк подверглась травле со стороны поклонников Джоковича в Instagram. Ситуация приобрела такой оборот, что спортсмену пришлось призвать своих фанатов прекратить нападки на Кларк, «не сделавшую ничего плохого». И всё же в Сербии решили, что их соотечественник пострадал из-за своей национальности: мол, Федерера или Рафаэля Надаля за аналогичный проступок так сурово наказывать не стали бы.

2020: @DjokerNole hits line umpire...disqualified from the US Open



2006: @rogerfederer does a trick shot and hits me in the🎾🎾...says “you got to be ready” and has a chuckle



It's been 14 tough years, Roger, is it time for an apology?#justiceforheathhttps://t.co/qQfG9uPEFM — Heath Jamieson (@heath_jamieson) September 9, 2020

По мнению журналиста Джо Сэндома, несмотря на различную реакцию болбоя на AO-2006 и судьи на USO 2020, возможно, эпизоды были идентичными. «Возникает вопрос, одинаковы ли правила для всех», — отметил он.

На разную трактовку похожих моментов обратил внимание и Джеймисон: «Федерер откидывает мяч и попадает в меня. Говорит: «Ты должен быть готов» — и хихикает... Роджер, не пора ли извиниться?».

Белоногофф рассказала о травле в английской школе

Пловчиха Татьяна Белоногофф рассказала о травле, которой подвергалась в английской школе из-за своего русского происхождения. Мать спортсменки родилась в СССР, но Татьяна появилась на свет уже в Великобритании. В 2020 году она сменила спортивное гражданство ради возможности выступать за сборную России.

По словам девушки, во время обучения она ничем не отличалась от других учеников, однако её корни выдавали имя и фамилия. В интервью «Матч ТВ» она добавила, что к русским в школе относились плохо, причём иногда негатив шёл даже от учителей. Среди прочего в присутствии Белоногофф шутили о том, что нацистам нужно было разгромить СССР.

«Высмеивали, что мы все на допинге, что мы все алкоголики. Например, сидим с подругами, и кто-то мог повернуться и сказать: «Знаешь, я ненавижу русских и вообще славян». Это было нормальным и не считалось расизмом. Все к этому спокойно относятся. В какой-то момент я перестала замечать», — резюмировала Белоногофф.

На минувшей неделе она получила официальное разрешение от Международной федерации водных видов спорта (FINA) выступать под российским флагом. Белоногофф планирует отобраться в состав команды на чемпионат мира и Европы. Она подчеркнула, что всегда считала себя русской.

Хоккеиста из системы СКА дисквалифицировали за кокаин

Бывшего игрока петербургского СКА-1946 из Молодёжной хоккейной лиги Илью Алтыбармакяна уличили в употреблении кокаина. Положительный результат дала допинг-проба, взятая у спортсмена 6 февраля после домашнего матча с «Тайфуном». Алтыбармакян отказался от вскрытия пробы В. В таких случаях, когда спортсмен не может доказать непреднамеренное применение запрещённого вещества, срок дисквалификации составляет четыре года.

Международная федерация хоккея сообщила о наказании для россиянина 9 сентября. При этом его дисквалификация отсчитывается с 25 марта 2020 года, когда Алтыбармакян был временно отстранён от соревнований. Сейчас ему 19 лет, он — младший брат Андрея Алтыбармакяна, выступавшего в КХЛ за СКА и «Сочи».

Помимо Атыбармакяна, ИИХФ дисквалифицировала на восемь месяцев игрока уфимской «Агидели» Марию Тюганкину. В её анализе нашли следы запрещённого WADA мочегонного препарата — фуросемида. Если верить хоккеистке, она приняла средство случайно — в составе детокс-коктейля. В её случае дисквалификация отсчитывается с 15 января 2020 года.

Оба вердикта могут быть обжалованы в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS) в течение 21 дня.