Белоногофф рассказала, когда приняла решение сменить британское гражданство на российское

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Чемпионка Европы по плаванию среди юниоров Татьяна Белоногофф рассказала, когда приняла решение сменить британское гражданство на российское.
Белоногофф рассказала, когда приняла решение сменить британское гражданство на российское
  • © Tatiana Belonogoff
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«Решение заняло у меня довольно много времени. Я думала об этом месяцами и просто не могла решиться. Многое нужно было принять во внимание. Решение приняла в мае прошлого года», — цитирует Белоногофф SwimSwam.

На турнире Golden Tour в Ницце спортсменка уже выступает под российским флагом.

18-летняя Белоногофф является чемпионкой Европы среди юниоров 2018 года на дистанции 50 метров брассом. В 2019 году она стала третьей на той же дистанции на чемпионате Великобритании, а также выиграла серебро в заплыве на 100 метров.

Кроме того, в ноябре 2019 года она завоевала бронзовые награды на дистанциях 50 и 100 метров на чемпионате России на короткой воде.

Ранее сообщалось, что Белоногофф намерена сменить британское гражданство на российское.

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