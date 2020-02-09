Пловчиха Белоногофф намерена сменить британское гражданство на российское

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что чемпионка Европы по плаванию среди юниоров Татьяна Белоногофф решила сменить британское гражданство на российское.

«Идёт процесс по смене спортивного гражданства Белоногофф, документы находятся в работе», — цитирует Сальникова РИА Новости.

На турнире Golden Tour в Ницце спортсменка уже выступает под российским флагом.

18-летняя Белоногофф является чемпионкой Европы среди юниоров 2018 года на дистанции 50 метров брассом. В 2019 году она стала третьей на той же дистанции на чемпионате Великобритании, а также выиграла серебро в заплыве на 100 метров.

Кроме того, в ноябре 2019 года она завоевала бронзовые награды на дистанциях 50 и 100 метров на чемпионате России на короткой воде.

Ранее сообщалось, что трёхкратная олимпийская чемпионка Эльвира Хасянова введена в Зал славы плавания.