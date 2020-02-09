Пловчиха Белоногофф намерена сменить британское гражданство на российское
- РИА Новости
«Идёт процесс по смене спортивного гражданства Белоногофф, документы находятся в работе», — цитирует Сальникова РИА Новости.
На турнире Golden Tour в Ницце спортсменка уже выступает под российским флагом.
18-летняя Белоногофф является чемпионкой Европы среди юниоров 2018 года на дистанции 50 метров брассом. В 2019 году она стала третьей на той же дистанции на чемпионате Великобритании, а также выиграла серебро в заплыве на 100 метров.
Кроме того, в ноябре 2019 года она завоевала бронзовые награды на дистанциях 50 и 100 метров на чемпионате России на короткой воде.
Ранее сообщалось, что трёхкратная олимпийская чемпионка Эльвира Хасянова введена в Зал славы плавания.