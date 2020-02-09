Пловчиха Белоногофф намерена сменить британское гражданство на российское

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Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что чемпионка Европы по плаванию среди юниоров Татьяна Белоногофф решила сменить британское гражданство на российское.
Пловчиха Белоногофф намерена сменить британское гражданство на российское
  • РИА Новости

«Идёт процесс по смене спортивного гражданства Белоногофф, документы находятся в работе», — цитирует Сальникова РИА Новости.

На турнире Golden Tour в Ницце спортсменка уже выступает под российским флагом.

18-летняя Белоногофф является чемпионкой Европы среди юниоров 2018 года на дистанции 50 метров брассом. В 2019 году она стала третьей на той же дистанции на чемпионате Великобритании, а также выиграла серебро в заплыве на 100 метров.

Кроме того, в ноябре 2019 года она завоевала бронзовые награды на дистанциях 50 и 100 метров на чемпионате России на короткой воде.

Ранее сообщалось, что трёхкратная олимпийская чемпионка Эльвира Хасянова введена в Зал славы плавания.

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