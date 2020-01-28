Трёхкратная олимпийская чемпионка Хасянова введена в Зал славы плавания

Трёхкратная чемпионка Олимпийских игр в синхронном плавании россиянка Эльвира Хасянова введена в Международный зал славы плавания (ISHOF).

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации плавания. Хасянова является обладательницей золотых медалей Олимпийских игр 2004, 2008 и 2012 годов.

Спортсменка завершила карьеру в 2012 году. В 2015-м Хасянова переехала в США, став ассистентом главного тренера местной национальной команды, а также наставником в Стэнфордском университете.

Ранее сообщалось, что Фесикова завоевала серебро в заплыве на 100 м на спине на этапе Серии чемпионов.