Трёхкратная олимпийская чемпионка Хасянова введена в Зал славы плавания

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Трёхкратная чемпионка Олимпийских игр в синхронном плавании россиянка Эльвира Хасянова введена в Международный зал славы плавания (ISHOF).
Трёхкратная олимпийская чемпионка Хасянова введена в Зал славы плавания
  • © РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации плавания. Хасянова является обладательницей золотых медалей Олимпийских игр 2004, 2008 и 2012 годов.

Спортсменка завершила карьеру в 2012 году. В 2015-м Хасянова переехала в США, став ассистентом главного тренера местной национальной команды, а также наставником в Стэнфордском университете.

Ранее сообщалось, что Фесикова завоевала серебро в заплыве на 100 м на спине на этапе Серии чемпионов.

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