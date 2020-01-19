Фесикова завоевала серебро в заплыве на 100 м на спине на этапе Серии чемпионов

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Российская пловчиха Анастасия Фесикова заняла второе место на дистанции 100 м на спине на втором этапе Серии чемпионов в Пекине.
Фесикова завоевала серебро в заплыве на 100 м на спине на этапе Серии чемпионов
  • © Andrea Masini/Deepbluemedia
  • globallookpress.com

Россиянка финишировала за 1 минуту 00,52 секунды.

Победу одержала Кира Туссен из Нидерландов (59,64). Тройку лучших замкнула китаянка Фу Юаньхуэй (1:00,79).

Среди других российских пловцов Андрей Минаков стал вторым на дистанции 100 м баттерфляем, а Светлана Чимрова выиграла бронзу на 200-метровке баттерфляем.

Кроме того, Минаков вместе с китайцами Лю Яхином, Янь Цзыбэем, Ван Цзяньцзяхэ победил в комбинированной эстафете.

Ранее Владимир Морозов победил в заплыве на 50 м вольным стилем в рамках этапа Серии чемпионов.

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