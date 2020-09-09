Роналду сравнил футбол без зрителей с цирком без клоунов
- Reuters
«Мне нравится, когда с трибун свистят. От этого мурашки бегут по коже. Но здоровье превыше всего. Если ВОЗ говорит, что условия небезопасны, то на этом всё. Самое главное — это люди. Вообще, играть без болельщиков — это как сходить в цирк без клоунов или сад без цветов», — приводит слова Роналду Record.
Португалия в Стокгольме обыграла Швецию со счётом 2:0, Роналду забил оба мяча.
Ранее Роналду отреагировал на мнение, что без него сборная Португалии играет лучше.