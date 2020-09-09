Роналду сравнил футбол без зрителей с цирком без клоунов

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Нападающий и капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду высказался об отсутствии болельщиков на матче Лиги наций со Швецией из-за пандемии коронавируса.
Роналду сравнил футбол без зрителей с цирком без клоунов
  • Reuters

«Мне нравится, когда с трибун свистят. От этого мурашки бегут по коже. Но здоровье превыше всего. Если ВОЗ говорит, что условия небезопасны, то на этом всё. Самое главное — это люди. Вообще, играть без болельщиков — это как сходить в цирк без клоунов или сад без цветов», — приводит слова Роналду Record.

Португалия в Стокгольме обыграла Швецию со счётом 2:0, Роналду забил оба мяча.

Ранее Роналду отреагировал на мнение, что без него сборная Португалии играет лучше.

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