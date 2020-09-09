Роналду отреагировал на мнение, что без него сборная Португалии лучше играет

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Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос по поводу мнения, согласно которому национальная команда лучше выступает без него.
Роналду отреагировал на мнение, что без него сборная Португалии лучше играет
  • Reuters

«Я не читаю новости. Это лишь чьё-то мнение. Я знаю, что я оставил след в истории этого стадиона. И я знал, что если сыграю, то снова это сделаю. Я не реагирую на провокации. То, что я сделал по ходу карьеры, говорит само за себя. Мне не нужно никому ничего доказывать, нет. Я доказываю всё на поле», — приводит слова Роналду Yahoo! Sports.

В матче Лиги наций со Швецией Роналду стал вторым футболистом в истории, забившим 100 мячей за сборную.

Ранее сообщалось, что дубль Роналду помог сборной Португалии обыграть команду Швеции со счётом 2:0 в матче группового этапа Лиги наций.

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