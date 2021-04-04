Победившая рак японская пловчиха выступит на Олимпийских играх

Японская пловчиха Рикако Икее выиграла заплыв 100 м баттерфляем на отборочном национальном турнире к Олимпийским играм и попала в эстафетную команду 4 x 100 на Олимпиаду в Токио.

«После полуфиналов я не думала, что смогу проплыть за 57 секунд, не говоря уже о попадании в эстафету. Я так счастлива. По сравнению с соревнованиями пятилетней давности я была далеко не так уверена в себе и думала, что на этом этапе жизни победы будут намного позже. Но я приложила усилия. Так что, как бы жёстко или трудно ни обстояли дела, если вы много работаете, вы будете вознаграждены. Ступая на край бассейна, я думала: «Я здесь, я дома», — приводит слова Икее «Олимпийский канал».

У японской пловчихи два года назад выявили рак крови, но она смогла вылечить болезнь. К соревнованиям она вернулась семь месяцев назад.

Рикако Икее — участница Олимпийских игр 2016 года и трёхкратный бронзовый призёр чемпионата мира в коротких бассейнах.

Ранее сообщалось, что кенийская бегунья Чепнгетич установила новый мировой рекорд в полумарафоне.