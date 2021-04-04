Кенийская бегунья Чепнгетич установила новый мировой рекорд в полумарафоне

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Кенийская легкоатлетка Рут Чепнгетич побила мировой рекорд в полумарафоне в Стамбуле.
Кенийская бегунья Чепнгетич установила новый мировой рекорд в полумарафоне
  • Reuters

Чепнгетич пробежала на 29 секунд быстрее предыдущего рекорда и установила новый рекорд среди женщин — 1:04:02.

Второе место в полумарафоне заняла эфиопка Ялемзерф Иехалау (1:04:40). Третье — Хеллен Обири из Кении (1:04:51).

Среди мужчин лучшим стал кениец Кибивотт Канди — 59:35.

Рут Чепнгетич — чемпионка мира 2019 года в марафоне.

Ранее сообщалось, что юниорский чемпионат Европы по лёгкой атлетике отменён из-за коронавируса.

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