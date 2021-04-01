Юниорский ЧЕ по лёгкой атлетике отменён из-за коронавируса

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European Athletics приняла решение об отмене чемпионата Европы по лёгкой атлетике среди спортсменов не старше 18 лет в Италии.
Юниорский ЧЕ по лёгкой атлетике отменён из-за коронавируса
  • Pixabay

Как сообщает пресс-служба European Athletics, такое решение было принято совместно с организаторами соревнований и Итальянской федерацией лёгкой атлетики из-за продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции.

Первоначально турнир в итальянском Риети должен был пройти в июне 2020 года, но из-за пандемии был перенесён на август 2021 года. 

Ранее сообщалось, что World Athletics утвердила процедуру выдачи нейтральных статусов российским легкоатлетам.

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