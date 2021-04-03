Пловчиха Ефимова не исключила, что не вернётся в США до Олимпиады

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Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала, где, вероятнее всего, будет тренироваться до Олимпийских игр — 2020 в Токио.
Пловчиха Ефимова не исключила, что не вернётся в США до Олимпиады
  • Reuters

«Пока тяжело сказать, где, что, потому что непонятно с границами. Не уверена, что я успею, например, обратно в Америку — нет смысла уже на полмесяца лететь туда. Пока дела доделаю в Москве, пока туда-сюда, и там чемпионат Европы», — приводит слова Ефимовой ТАСС.

Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдёт в Будапеште с 10 по 23 мая, а Олимпиада в Токио — с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что FINA отменила Кубок мира по прыжкам в воду перед Играми в Токио.

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