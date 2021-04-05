Ефимова заявила, что хотела пропустить ЧР по плаванию из-за слабой физической формы

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова объяснила, почему хотела пропустить чемпионат России в Казани.

«На самом деле я никому об этом не говорила, не хотела, но была уверена по своему состоянию, что ничего у меня на этом чемпионате не получится. Поэтому и ехать не хотелось. Но глаза боятся — руки делают», — цитирует Ефимову «Спорт-Экспресс».

Она также выразила уверенность, что за пару месяцев будет готова соревноваться уже на другом уровне. По словам Ефимовой, ей немного не хватило до победы в заплыве на 100 метров, так как у неё не было стартов до этого.

Ранее Ефимова не исключила, что не вернётся в США до Олимпиады.