Ефимова высказалась о Чикуновой, которая победила её на ЧР по плаванию

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова поделилась мнением о Евгении Чикуновой, которая одолела её в заплыве на 100 м брассом на чемпионате России в Казани.

По словам Ефимовой, самое важное — что она сумела отобраться на Олимпийские игры.

«Как отношусь к Чикуновой? Здорово, что такая конкуренция у нас есть, она подстёгивает, конечно. Тем более, глядя на неё, за команду спокойнее. Можно и на пенсию уходить. Есть замена, и очень хорошая замена, это радует. Надеюсь, она станет второй Ефимовой. А может, даже и лучше», — цитирует Ефимову «Спорт-Экспресс».

При этом она отметила, что в 16 лет была скромнее, чем Чикунова.

«Жест какой она мне показала, я не видела даже, мне было всё равно», — сказала Ефимова.

Ранее стало известно, что Ефимова отобралась на четвёртые Олимпийские игры в карьере.