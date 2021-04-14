«Юля оказалась слабее»: главный тренер сборной РФ по плаванию о проблемах Ефимовой и нагрузке Колесникова

Дополнительный год перед Олимпиадой пошёл на пользу российскому плаванию, хотя и создал определённые проблемы. Насколько большие, станет понятно только в Токио. Об этом в интервью RT заявил главный тренер сборной России Сергей Чепик. Специалист также объяснил, почему не намерен делать никаких исключений для Юлии Ефимовой, и рассказал, кто из «тёмных лошадок» сможет стать заменой лидерам команды.

— Ваши главные впечатления от чемпионата России, который неделю назад завершился в Казани?

— Есть плюсы, есть минусы. Радует, что все ребята, кто готовился на централизованных сборах, проплыли хорошо, просто отлично. У тех, кто готовился самостоятельно, прогресс не столь заметен. Расстроили женщины. Кролевая эстафета в исполнении девочек у нас не просто слабая, а очень слабая.

— После того как завершился отбор мужской эстафетной четвёрки 4 х 200 м в/с, многие коллеги начали писать, что это фактически гарантированная золотая олимпийская медаль, которую Россия в последний раз завоёвывала в 1992-м. Но не получится ли так, что олимпийские результаты тех, кто будет стартовать в Токио, окажутся ниже отборочных, как это не раз уже случалось?

— По этому поводу я относительно спокоен, хотя такое явление, как «игра в отбор», действительно в нашем плавании присутствует. Сейчас у нас запланирован месяц тяжёлой работы: все, кто отобрался на Олимпиаду, поедут на сбор в Волгоград, поскольку Турция, где мы планировали провести апрельскую подготовку, закрылась на карантин. То есть спортсмены постоянно будут на глазах. Мы даже не планируем «разгружаться» к майскому чемпионату Европы. Если все планы удастся реализовать, я уверен, что результат получится удержать.

— Могут ли быть сделаны в команде какие-то изменения и перестановки под вашу ответственность? Я прежде всего имею в виду женскую дистанцию 200 метров брассом, на которой в состав команды в Казани не отобралась чемпионка мира в этой дисциплине Юлия Ефимова?

— Нет.

— Почему? Общеизвестно ведь, что Ефимова никогда специально не готовится к отбору и способна сильно прибавить, как это случилось в 2019-м на чемпионате мира, где Юля выиграла на двухсотметровке золотую медаль.

— Когда в 2019-м мы сделали для Ефимовой исключение, я слышал очень много негативных высказываний в свой адрес: мол, нужно было везти в Кванджу более молодую спортсменку — Евгению Чикунову. Победа Юли на чемпионате мира сняла все вопросы, но Олимпийские игры — это совсем иная история. Они проводятся раз в четыре года, спортсмены совершенно по-особому к ним готовятся, и было бы в корне неправильно позволить кому-то пройти в команду на старых заслугах. В этом плане раз в четыре года всё обнуляется. Есть критерии олимпийского отбора, значит, люди должны быть готовы их выполнить сегодня и сейчас. И я не имею никакого морального права отнять возможность поехать на Игры у тех, кто это право завоевал.

— Полтора года назад вы говорили в адрес Ефимовой, что она — золотой запас команды и её талисман. Сейчас, когда вы увидели спортсменку в деле, она вас не разочаровала?

— Разочаровала разве что тем, что оказалась слабее тех девочек, с которыми соревновалась.

— Делая два года назад выбор в пользу Ефимовой, а не 14-летней Чикуновой, вы не опасались, что Женя может угодить в пубертат и просто не продержаться на столь высоком уровне до Игр в Токио?

— Это опасение всегда присутствует и касается практически всех девочек такого возраста. Я к этому отношусь очень спокойно. Просто стараюсь очень грамотно вести спортсменку во взрослое плавание. Это обычная профессиональная деятельность, которая должна учитывать все аспекты. Не надо раньше времени салютовать, что у нас появилось новое юное дарование, не надо носить таких спортсменов на руках. Нужно просто спокойно перейти в совершенно другое измерение, вот и всё.

— Помимо Чикуновой, подобные звёздочки в российском плавании в этом сезоне проявились?

— Назвал бы Александра Щёголева на мужской дистанции 200 м в/с. Он отобрался в эстафету с результатом 1:45,82, хотя реально способен плыть где-то за 1:45,20. Тренирует Сашу его отец (Роман Щёголев, чемпион Европы — 1995 и двукратный серебряный призёр чемпионатов мира. — RT), весь рост этого тандема проходил на «Круглом» на моих глазах, поэтому я так уверенно об этом говорю.

Ещё у Сергея Татьянченко появился неожиданный спринтер — Илья Шевченко. В финале чемпионата России он проплыл 50 м в/с за 22,01, показал одно время с Климентом Колесниковым, но в предварительном заплыве результат Колесникова был выше, поэтому он и занял эту дистанцию на Олимпиаде. Я сразу сделал предложение: если Колесников откажется от «полтинника», Шевченко можно смело брать на Олимпиаду.

— Почему Колесников должен от чего-то отказаться?

— У него набирается слишком много дистанций. В эстафетах на Климента обрушится просто шквал нагрузки. Как в кролевых, так и в комбинированной. Помимо этого, у нас вакантна дистанция 200 м на спине. Колесников на чемпионате России её не плыл, а Григорий Тарасевич не сумел выполнить норматив. Если Климент захочет проплыть 200 м в Токио, это добавит ему ещё три не самых простых старта — предварительный, полуфинальный и финальный. А «полтинник» мало того, что проводится под конец Игр, так ещё и очень сложный. На одну-две сотых секунды на старте опоздал — и ты уже ни за что не борешься. Понятно же, что на Олимпиаде тебе эти две сотые никто не отдаст. Поэтому применительно к Колесникову я бы не стал делать ставку на «полтинник». Возможно, я не прав.

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— Прошлой весной вы сказали: «Команда была готова стартовать в этом году. Тот же Антон Чупков находится в совершенно потрясающей форме. Сейчас же этот полёт оборван. А попасть два раза подряд в «десятку» бывает довольно сложно. Поэтому ничего хорошего в переносе токийских Игр я не вижу». Подпишетесь сейчас под этими словами?

— Для Чупкова, Жени Рылова, то есть тех, кто ещё в 2019-м стали лидерами мирового плавания, конечно, лучше было бы год назад стартовать. В такую дорогу человек собирается один раз. Настроиться на сверхзадачу дважды очень сложно. Причём, если бы первый «выстрел» был произведён, перезарядить ружьё, почистить его, перезарядить и выстрелить ещё раз — это нормально. Но когда выстрела не было — всё становится несколько сложнее. Да, ребята в готовности, но какие-то проблемы, конечно, есть у обоих.

— Какие?

— Разные. В прошлом году, 27 марта, нас остановили на пике. Дальше было два месяца ничегонеделания. Только в июне мы основательно вернулись в бассейн. Вот это тёмное время — оно, конечно, сыграло свою роль. Насколько злую — это будет ясно на Олимпийских играх. Слава богу, ни у Рылова, ни у Чупкова нет проблем со здоровьем.

— Вас хоть немного удивило то, что отобраться на Игры на дистанции 100 м на спине сумела Анастасия Фесикова, для которой Игры в Токио станут уже четвёртыми?

— Я знал, что Настя отберётся. Мало того, постоянно ей говорил об этом. Фесикова была на всех наших сборах — и в Цахкадзоре, и на «Круглом», я вижу, как она работает, а работает она посерьёзнее многих молодых. Я даже просил Настю плыть 200 метров, чтобы она отобралась на Игры и на этой дистанции. Но случилась травма плеча.

— Ещё один вопрос применительно к Ефимовой. Если вдруг на чемпионате Европы в Будапеште Юля проплывёт 200 метров брассом с мировым рекордом, что вы будете делать?

— Для начала предложил бы подождать. Как профессионал я не слишком допускаю, что это может случиться. Чемпионат Европы начнётся уже через четыре недели, и невозможно за оставшийся период времени выстроить подготовку таким образом, чтобы покорился мировой рекорд.

Юля, кстати, обмолвилась в каком-то интервью, что папа уговаривал её тренировать 200 м, а она не хотела. Согласитесь, спортсмен такого уровня просто так не станет отказываться от дистанции, на которой мог бы отбираться на Олимпийские игры. Наверное, Юля знает о себе что-то такое, чего не знаем мы.

— Если бы пару месяцев назад вас спросили о шансах Ефимовой на «сотне» и двухсотметровке, что бы ответили?

— У неё всегда было больше шансов на 200 м. Но это — два года назад.

— С возрастом более длинные дистанции уходят быстрее?

— Теоретически да, хотя точно так же становится труднее плыть короткую дистанцию. Ведь «сотня» брассом — это не чистый спринт. Это дистанция, которая подразумевает максимальнейшее напряжение всех сил прежде всего на второй половине и на финише. И, наверное, такие рывки более свойственны молодому организму. Преимущество Ефимовой всегда заключалось в том, что её очень хорошо держит и пропускает вода. Плюс варианты техники, которые Юля применяла. Единственное, что её сразу ставило на «сотне» в положение второго, а то и третьего места, — это плохой старт. Приходилось догонять, а это лишние затраты. Из-за этого немножко и не хватало на финише в борьбе с великими.

— Сейчас у Ефимовой старт улучшился?

— К сожалению, нет.

— Насколько сильно в минус вашим планам идёт вынужденный отказ от сбора в Турции, и можно ли вообще чем-то полноценно заменить подготовку на море?

— Психологическая сторона здесь, конечно, пострадает. Все хотели на солнце, на море, тем более мы уже были на этой базе в позапрошлом году. Жили не на самой базе, а в пяти минутах езды в очень шикарном месте, на берегу моря. Мой английский коллега даже сказал, что сборная Россия — самая умная команда. Если жить на базе, это то же самое «Круглое»: до моря далеко, пыльные улицы рядом и так далее.

Всем очень там понравилось, да и работа хорошо заходила. Но что случилось, то случилось. Поэтому за солнцем мы едем в Волгоград. Ребята и загорят, плавая в открытом бассейне, и не пережарятся, а значит, сохранят иммунитет. Жара его всё-таки сильно ослабляет.

— Многие страны уже провели, как и Россия, свои отборы. На что вы обратили внимание?

— У японцев все три брассиста проплыли очень прилично. Мировой рекорд Чупкова на дистанции 200 м (2:06,11) они не побили, но по 2:06 с небольшим прошли. На «сотне» брассом появился сильный брассист у итальянцев. Ещё один японец установил национальный рекорд на двухсотметровке вольным стилем. То есть это определённый показатель, что люди уже сейчас плывут достаточно быстро. Традиционно хороши австралийцы.

— А что слышно про американцев?

— Они проводили последние старты в ярдовых бассейнах, но команда практически полностью отобрана, с прошлого года.

— Спросила об этом, потому что слишком хорошо помню фразу безвременно ушедшего из жизни Геннадия Турецкого о том, что мало кто представляет, на что способно сочетание американского патриотизма и денег в олимпийский сезон.

— Абсолютно верно. И дело здесь, наверное, не всегда в таланте.